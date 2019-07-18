2019-07-18T13:30:03+03:00
Общество

Более четырех тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области

Лесовостановление планируется на площади 13 тысяч гектар
Валерия ГРОМОВА
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Четыре тысячи гектар леса высажено в Нижегородской области с начала года. Это порядка 20 миллионов новых деревьев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, в рамках национального проекта «Экология» в 2019 году планируется провести лесовосстановление на площади 13 тысяч гектар. Как оказалось, это один из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа. Согласно информации, в Нижегородской области при этом появятся пять тысяч гектар нового леса.

Директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году лесные службы региона благодаря нацпроекту «Экология» смогли «серьезно обновить парк техники», что важно для качественного выполнения лесовосстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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