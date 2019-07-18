Комплекс по производству химсоединений построят в Нижнем Новгороде к 2021 году

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-18T12:58:16+03:00

Для строительства уже выделили участок площадью 30 тысяч квадратных метров на улице Левинка

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Компания ООО «ТК «Нефтепроминвест» планирует построить в Нижегородской области научно-исследовательский лабораторный комплекс, включающий в себя опытно-промышленное производство ряда химических соединений, используемых в производстве электроники. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Технологии, о которых идет речь, в основном используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно современное электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи.

Покупать продукцию, производимую в новом комплексе, будут мировые компании из Азии, Европы и США.

- Для нас крайне важно, что инвестпроект, реализуемый в нашем регионе, отвечает направлениям, заданным нацпроектом «Международная кооперация и экспорт», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам гендиректора корпорации развития Тимура Халитова, комплекс будет построен в черте Нижнего Новгорода. Там появятся порядка 60 рабочих мест.

На заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области было решено выделить под строительство участок площадью 30 тысяч квадратных метров на улице Левинка. Объем инвестиций – 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU