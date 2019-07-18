Трех бурых медвежат выпустят в дикую природу в Керженском заповеднике

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-18T10:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июля 2019 года в Керженском заповеднике выпустят в дикую природу трех бурых медвежат. Они родились в зоопарке «Мишутка» в этом году, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, медвежат уже привезли на кордон Сазониха. Сейчас они проходят адаптацию. Специалисты отмечают, что есть все предпосылки для успешной адаптации животных к жизни в дикой природе. Медвежата хорошо упитаны и не доверяют людям, потому что в зоопарке они минимально контактировали с людьми.

Напомним, в конце прошлого мая с зоопарком «Швейцария» (бывшим «Мишуткой») в парке Швейцария (ныне ООО «Парк Приокский») разгорелся настоящий скандал. Представители общественных организаций устроили внезапную проверку в зоопарке, а потом выложили в интернете жуткое видео с грязными замученными животных и гнилыми продуктами, которыми, как они утверждали, кормят животных зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU