2019-07-18T10:51:43+03:00
Общество

Трех бурых медвежат выпустят в дикую природу в Керженском заповеднике

Животные родились в этом году
Валерия ГРОМОВА
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19 июля 2019 года в Керженском заповеднике выпустят в дикую природу трех бурых медвежат. Они родились в зоопарке «Мишутка» в этом году, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, медвежат уже привезли на кордон Сазониха. Сейчас они проходят адаптацию. Специалисты отмечают, что есть все предпосылки для успешной адаптации животных к жизни в дикой природе. Медвежата хорошо упитаны и не доверяют людям, потому что в зоопарке они минимально контактировали с людьми.

Напомним, в конце прошлого мая с зоопарком «Швейцария» (бывшим «Мишуткой») в парке Швейцария (ныне ООО «Парк Приокский») разгорелся настоящий скандал. Представители общественных организаций устроили внезапную проверку в зоопарке, а потом выложили в интернете жуткое видео с грязными замученными животных и гнилыми продуктами, которыми, как они утверждали, кормят животных зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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