15 туристов с подозрением на инфекционные болезни были задержаны в нижегородском аэропорту

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-18T10:13:24+03:00

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За первое полугодие 2019 года специалисты санитарно-карантинного пункта досмотрели более 620 самолетов и более 123 тысяч человек, прилетевших в международный аэропорт «Стригино». Среди них оказались 15 больных с подозрением на инфекционные болезни, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, у 66,6% больных зафиксировали воздушно-капельные инфекции, у 13,3% - ОКИ (в том числе у одного был норовирус). Остальные оказались переносчиками других инфекционных заболеваний. При этом два человека прилетели с энтеровирусными инфекциями, а одного укусила обезьяна.

- Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических (противоэпидемических) мероприятий, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды. Чтобы обеспечить себе безопасный отдых, обязательно соблюдайте гигиенические меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU