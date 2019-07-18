2019-07-18T09:55:14+03:00
Общество

Грозы и ливни обрушатся на Нижегородскую область 18 июля

Непогода будет бушевать в течение суток
Валерия ГРОМОВА
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В течение суток в четверг, 18 июля 2019 года, в Нижегородской области ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: на дорогах прогнозируются ДТП, затруднения в работе общественного транспорта. Кроме того, на улицах города могут произойти подтопления в связи с неисправными ливневками.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют местным жителям быть предельно осторожными и внимательными. В такую погоду желательно не ездить на автомобиле. Но, если вы уже за рулем, то обязательно снизьте скорость и исключите резкие торможения.

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями. Нужно держаться подальше от высоких металлических конструкций. Сотовый телефон необходимо отключить. В доме лучше отключить все бытовые и электроприборы.

Напоминаем также, что во время грозы нельзя купаться и кататься на велосипеде и мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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