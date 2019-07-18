Застройщик ЖК «Окский берег» признан банкротом
Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом одного из застройщиков жилого комплекса «Окский берег». Речь идет об ООО «Капстройинвест».
Как сообщили в пресс-службе облправительства, решение о банкротстве было принято на заседании суда 17 июля. Иск на компанию подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который защитил дольщиков. По его мнению, у «Капстройинвеста» не хватило денег, чтобы достроить дома.
За банкротство застройщика выступила и инспекция Госстройнадзора Нижегородской области, так как средства на достройку должны были поступить еще в июне. У ЖК «Окский берег» два застройщика - ООО «Капстройинвест» и ООО «ЭкоГрад».
Напомним, в середине июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег». Первый связан с участием инвестора в достройке жилого комплекса, а второй - участие «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства». А в мае в жилом комплексе побывал зампред правительства РФ Виталий Мутко.
ИСТОЧНИК KP.RU