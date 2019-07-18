2019-07-18T09:39:58+03:00
Общество

Застройщик ЖК «Окский берег» признан банкротом

Судебное решение было принято в рамках «дорожной карты»
Валерия ГРОМОВА
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Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом одного из застройщиков жилого комплекса «Окский берег». Речь идет об ООО «Капстройинвест».

Как сообщили в пресс-службе облправительства, решение о банкротстве было принято на заседании суда 17 июля. Иск на компанию подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который защитил дольщиков. По его мнению, у «Капстройинвеста» не хватило денег, чтобы достроить дома.

За банкротство застройщика выступила и инспекция Госстройнадзора Нижегородской области, так как средства на достройку должны были поступить еще в июне. У ЖК «Окский берег» два застройщика - ООО «Капстройинвест» и ООО «ЭкоГрад».

Напомним, в середине июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег». Первый связан с участием инвестора в достройке жилого комплекса, а второй - участие «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства». А в мае в жилом комплексе побывал зампред правительства РФ Виталий Мутко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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