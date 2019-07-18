Маршрут А-9 вернется на улицы Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-18T09:23:21+03:00

Однако схема его движения будет частично изменена

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Маршрут А-9 будет восстановлен по многочисленным просьбам нижегородцев. Однако изменения в схему движения все же будут внесены, сообщили в департаменте транспорта администрации.

Вопрос был проработан после того, как жители Московского района обратились со своей просьбой к мэру Владимиру Панову. Теперь транспортное обслуживание населения микрорайонов Бурнаковский, Соцгород и Северный будет улучшено.

Напомним, с 1 января 2019 года были закрыты автобусы т-113 и т-138. Чтобы их компенсировать, с 22 июля по улицам Нижнего Новгорода снова будет курсировать маршрут А-9 по измененной схеме: Микрорайон Соцгород-2 - улица Плотникова - улица Львовская - проспект Бусыгина - улица Переходникова - станция метро Пролетарская - проспект Ленина - улица Июльских Дней - площадь Революции (Московский вокзал) - улица Сергея Акимова - улица Бурнаковская - станция Варя - улица Коминтерна - Центр Сормова - Красное Сормово.

Уточнить расписание можно по телефону 8-831-430-40-40.

ИСТОЧНИК KP.RU