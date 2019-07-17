2019-07-17T13:06:05+03:00
Общество

«День мира на Северном Кавказе» впервые отметили в Нижнем Новгороде

Акция прошла в ДК Железнодорожников
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 16 июля 2019 года, в доме культуры Железнодорожников Нижнего Новгорода прошла культурно-патриотическая акция «День мира на Северном Кавказе», приуроченная к

20-летию окончания контртеррористической операции в Чеченской республике.

Свои поздравления ветеранам Чеченской и Афганской кампаний выразили замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей Тарасов, депутат Заксобрания Василий Суханов, а также председатель правления организации «Ветераны Чеченского конфликта» Михаил Тараканов, сообщает пресс-служба правительства.

Тарасов, в свою очередь, поблагодарил всех ветеранов боевых действий, всех участников контртеррористической операции Чеченской республики за то, что они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг.

- Прекрасно, что на нашей нижегородской земле закладываются новые традиции, которые очень важны для всего ветеранского сообщества. Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над головой, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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