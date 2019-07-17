2019-07-17T14:53:23+03:00
Общество

Двухметровый бронзовый памятник установят в центре Сормова

Торжественное открытие состоится 18 июля
Валерия ГРОМОВА
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18 июля в одиннадцать часов утра в сквере, распложенном в центре Сормова на улице Ефремова, состоится торжественное открытие памятника основателю завода «Красное Сормово» Дмитрию Егоровичу Бенардаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Память о Бенардаки будет увековечена в двухметровом бронзовом памятнике.

СПРАВКА КП

Дмитрий Егорович Бенардаки – российский промышленник, создатель Сормовского завода, владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладелец, золотопромышленник. Он выкупил акции Нижегородской машинной фабрики (Красное Сормово) в 1860 году. При Бенардаки на предприятии впервые появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран, а в 1870 году была построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали.

Кроме того, стенах «Красного Сормова» были созданы первая в мире установка непрерывной разливки стали, первый отечественный танк «Борец за свободу тов. Ленин», первый в мире дизель-электроход, первые отечественные танки, первые суда на подводных крыльях и другая ценная для страны техника. Именно здесь была заложена первая ДПЛ «Комсомолец» проекта «Щука» III серии, изготовлены около 12 тысяч легендарных танков Т-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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