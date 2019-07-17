2019-07-17T10:24:34+03:00
Общество

«Угроза жизни!»: 70-летнего Леонида Крюкова разыскивают в Богородском районе

Волонтеры объявили сбор на поиски
Валерия ГРОМОВА
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ПСО "Волонтер"ПСО "Волонтер"
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16 июля 2019 года в Богородском районе пропал 70-летний Леонид Крюков. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионер ушел за грибами из СНТ «Ягодное» и обратно не вернулся.

Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, темно-русые волосы с сединой, серые глаза. В момент исчезновения мужчина был одет в белую майку, серую рубашку в клетку, темный пиджак, брюки цвета хаки, синие трико, бейсболку с надписью «Бочкарев» и черные резиновые сапоги. Особые приметы: шрам после операции от мочки правого уха до ключицы.

При себе у пенсионера были очки в черной пластмассовой оправе, пакет, сигареты «Ява», сиреневую зажигалку и складной нож с черной ручкой.

Отмечается, что Леонид нуждается в медицинской помощи. Существует угроза жизни.

Волонтеры собирают добровольцев на поиски. Время – 12:00. Место - Богородский р-он, СНТ №12 Ягодное. Форма одежды: лес. С собой необходимо взять фонари, батарейки, воду, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки, сменную одежду, резиновые сапоги и репелленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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