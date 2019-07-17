Капремонт кровли школы №123 завершен на 80%
Капитальный ремонт кроли школы №123 в Нижнем Новгороде выполнен уже на 80%. Об этом рассказал директор учебного заведения, сообщает пресс-служба мэрии.
На объекте уже завершаются работы по электрике, введено в эксплуатацию новое вводно-распределительное устройство (ВРУ). Кроме того, рабочие начали работы по монтажу водопровода. Уже в ближайшее время субподрядчики будут благоустраивать фасад.
По словам главы Ленинского района Алексея Глазова, проведенные работы помогут «повысить комфортность учебной среды, а, следовательно, и качество образовательного процесса».
Напомним, ремонт здания школы начался в январе. На эти цели были выделены 114 миллионов рублей из бюджета Нижегородской области. После завершения в здании появятся четыре новых класса, кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.
ИСТОЧНИК KP.RU