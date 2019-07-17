Капремонт кровли школы №123 завершен на 80%

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-17T09:34:22+03:00

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Капитальный ремонт кроли школы №123 в Нижнем Новгороде выполнен уже на 80%. Об этом рассказал директор учебного заведения, сообщает пресс-служба мэрии.

На объекте уже завершаются работы по электрике, введено в эксплуатацию новое вводно-распределительное устройство (ВРУ). Кроме того, рабочие начали работы по монтажу водопровода. Уже в ближайшее время субподрядчики будут благоустраивать фасад.

По словам главы Ленинского района Алексея Глазова, проведенные работы помогут «повысить комфортность учебной среды, а, следовательно, и качество образовательного процесса».

Напомним, ремонт здания школы начался в январе. На эти цели были выделены 114 миллионов рублей из бюджета Нижегородской области. После завершения в здании появятся четыре новых класса, кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.

ИСТОЧНИК KP.RU