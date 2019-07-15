15 тысяч человек посетили фестиваль «Moto Family Days» на Нижневолжской набережной

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-15T14:54:03+03:00

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С 12 по 14 июля 2019 года на Нижневолжской набережной проходил семейный мотофестиваль «Moto Family Days», который посетили 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам организаторов, главная цель мероприятия - развитие семейного мототуризма.

- Взрослые и дети узнают историю своей страны, приобщаются к культуре и спорту. Приятно, что именно эта концепция нашла отклик в нашем мотосообществе, - подчеркнула президент фестиваля Анастасия Соколова.

Первым был пробег по маршруту Москва- Дзержинск- Нижний Новгород. В субботу, 13 июля, через исторический центр Нижнего Новгорода прошел мотопарад, после чего гости посетили различные площадки: экстремального эндуро и стандрайдинга, боев ММА и исторических мотоциклов, детскую гоночную трассу и зону Harley-Davidson Нижний Новгород. Помимо этого было организовано авиашоу.

За два дня на сцене фестиваля выступили 11 групп, а хедлайнером стал классик хард-рока, солист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер.

ИСТОЧНИК KP.RU