2019-07-15T14:23:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 13 пляжах Нижнего Новгорода

Там зафиксировано превышение гигиенических нормативов
Валерия ГРОМОВА
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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверять пляжи Нижнего Новгорода. Так, согласно последнему исследованию, на 13 объектах купаться не рекомендуется.

В Автозаводском районе превышение гигиенических нормативов зафиксировано на озерах ПКиО 1 и 2 очередей (улица Смирнова и проспект Молодежный) и озеро парка имени 777летия Нижнего Новгорода. В Ленинском районе нарушения есть на пляже озера Силикатное (проспект Ленина, 23). В Канавинском районе не рекомендуется купаться озер Сортировочное (улица Архангельская, 14), озере Сортировочное (Березовая роща) и Мещерском озере. В Сормове есть нарушения на всех пяти пляжах: озере Парковое в парке культуры и отдыха, а также Лунском, Светлоярском (два объекта) и Пестичное.

В Советском районе также не рекомендуется купаться в Третьем озере на Щелоковском хуторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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