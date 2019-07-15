Выкса вошла в топ-10 моногородов России

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-15T13:01:46+03:00

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Город Выкса, расположенный в Нижегородской области, вошел в топ-10 моногородов Российской Федерации. Итоги рейтинга монопрофильных территорий страны были подведены фондом развития моногородов 15 июля.

По словам губернатора Глеба Никитина, с 2016 года по первое полугодие 2019 года в Выксе были созданы порядка трех тысяч новых рабочих мест. За этот период в основной капитал было вложено почти 40 миллиардов рублей инвестиций.

Глеб Никитин напомнил, что за последнее время в Выксе проводили яркие события: например, фестиваль новой культуры «Арт-овраг» и специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills Russia.

- В 2019 году планируется направить более 100 млн рублей на благоустройство парка культуры и отдыха «Лебединый рай» (проект-победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), порядка 94 млн рублей - на строительство двух корпусов (на 75 мест каждый) к действующим детсадам, - заявил Глеб Никитин.

В рейтинг также вошли Павловск Воронежской области, Котовск Тамбовской области, Тутаев Ярославской области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской области, Набережные Челны Республики Татарстан, Глазов Республики Удмуртия и Невиномысск Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU