Избитый сыном пенсионер умер в Нижнем Новгороде
Избитый сыном 89-летний пенсионер умер на улице Болотникова в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла после семейной стычки.
- В ночь с 6 на 7 июля я действительно избил своего отца, - признался сотрудникам правоохранительных органов сын погибшего. – Я был его, в основном, по лицу и по голове. Но он после этого был жив. Потом среди ночи я услышал грохот в его комнате. Когда зашел, то увидел у него кровь – откуда она взялась, он не пояснил. Вызывать скорую помощь я не стал, потому что не придал этому особого значения.
Однако наутро он обнаружил своего отца уже мертвым. Приехавшая на место происшествия скорая помощь лишь констатировала его смерть. На теле у него были обнаружены синяки: была рассечена левая бровь, а под левым глазом был синяк.
- Той ночью он попросту упал в туалете, - объяснила его синяки супруга. – Ничего страшного там не произошло.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU