Избитый сыном пенсионер умер в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-15T12:59:06+03:00

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Избитый сыном 89-летний пенсионер умер на улице Болотникова в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла после семейной стычки.

- В ночь с 6 на 7 июля я действительно избил своего отца, - признался сотрудникам правоохранительных органов сын погибшего. – Я был его, в основном, по лицу и по голове. Но он после этого был жив. Потом среди ночи я услышал грохот в его комнате. Когда зашел, то увидел у него кровь – откуда она взялась, он не пояснил. Вызывать скорую помощь я не стал, потому что не придал этому особого значения.

Однако наутро он обнаружил своего отца уже мертвым. Приехавшая на место происшествия скорая помощь лишь констатировала его смерть. На теле у него были обнаружены синяки: была рассечена левая бровь, а под левым глазом был синяк.

- Той ночью он попросту упал в туалете, - объяснила его синяки супруга. – Ничего страшного там не произошло.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU