2019-07-15T11:10:13+03:00
Происшествия

Глава сормовского отдела судебных приставов подозревается в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Исполняющая обязанности главы сормовского отдела судебных приставов и ее помощница подозреваются в мошенничестве. По факту преступления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Так, в ноябре 2018 года подозреваемые обманным путем получили от потерпевшей деньги. Она заплатила за то, чтобы в отношении нее прекратили исполнительное производство по иску микрофинансовой организации.

На прошлой неделе по подозрению в совершении преступления была задержана заместительница руководителя Сормовского РОСП УФССП России по Нижегородской области, которая после преступления была исполняющей обязанности главы отдела. Ее заключили под домашний арест.Вторая подозреваемая из органов УФССП уволена.

Проводится расследование. СК ищет пострадавших.

- Если кто-то из граждан пострадал от противоправных действий должностных лиц Сормовского районного отдела судебных приставов просьба сообщить об этом в следственный отдел СК России по Сормовскому району Нижнего Новгорода (8-920-069-53-65) или ОП № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду по телефону 268-48-02, - призвали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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