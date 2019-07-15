2019-07-15T10:59:02+03:00
Спорт

Нижегородцы привезли пять медалей с Молодежного первенства Европы по шашкам рэндзю

Валерия ГРОМОВА
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Школьники из Нижегородской области завоевали одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали на Молодежном первенстве Европы по шашкам рэндзю, которое проходило со 2 по 7 июля в Эстонии. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, нижегородка Дарья Толстогузова одержала победу во всех своих десяти партиях и забрала «золото». Софья Толстогузова и Алиса Пирожникова заняли вторые места, а Таисия Садова и Максим Орлов – третьи.

- Занятия рэндзю, как и другими логическими играми, развивает память, совершенствует логику, счетные и другие умственные способности. А по концентрации внимания, которое требуется от игрока, рэндзю превосходит все остальные игры, так как малейшая неточность может моментально обернуться поражением. Рэндзю – это не только спортивная игра, но еще и сильный инструмент для всестороннего развития личности, - рассказал тренер-преподаватель по рэндзю Центра эстетического воспитания детей имени Маслякова Алексей Скуридин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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