Посетительница обокрала столовую в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-15T09:36:47+03:00

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В конце июня 2019 года в центре Нижнего Новгорода произошло ЧП. В одной из столовых неизвестная женщина украла 44,5 тысяч рублей. Она забрала деньги из кассы, которая стояла в обеденном зале.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, по факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса Российской Федерации. Через некоторое время в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось найти злоумышленницу.

Ей оказалась 37-летняя жительница Нижнего Новгорода. Теперь ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или обязательные работы на 360 часов.

Ранее мы рассказывали, как грабительница прямо в лифте сорвала цепочку с женщины-дворника. Размер ущерба составил около 60 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению в совершении этого преступления задержана 20-летняя нижегородка.

ИСТОЧНИК KP.RU