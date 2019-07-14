17-летнего жителя Белгорода доставили Ожоговый центр

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-14T20:47:37+03:00

Четыре дня назад молодой человек получил 80% ожогов тела

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17-летнего жителя Белгорода доставили в Нижний Новгород в тяжелом состоянии. Четыре дня назад он получил 80% ожогов тела и термоингаляционную травму в результате неосторожного обращения с бензином, в результате которого произошло воспламенение. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

- 17-летнего жителя Белгорода реанимобилем доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ, - говорится в сообщении. - Сейчас пациент госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам врачей, большинство ожогов носят поверхностный характер. Это позволило осуществить транспортировку в Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU