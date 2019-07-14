509 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в этом году

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-14T10:57:14+03:00

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В Нижегородской области в 2019 году планируется заменить 509 лифтов. В том числе 430 лифтов будут заменены в 132 домах Нижнего Новгорода. Еще 79 подъемников заменят в 28 домах Сарова, Павлова и Заволжья. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Нижегородской области.

- Стоит отметить, что в это число входит не только замена лифтов, которая запланирована на этот год. Мы также производим замену подъемников, которые не были установлены в прошлом году, - отметил гендиректор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк. - На текущий момент на электронной площадке Фонда размещено 3 аукциона по выбору подрядных организаций для производства работ по замене 195 подъемников в 62 многоквартирных домах.

На сегодняшний день в Нижегородской области заменены уже 163 лифта. На реализацию программы по замене лифтового оборудования в 2019 году выделено почти 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU