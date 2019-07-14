В детском образовательном центре «Лазурный» пройдет фестиваль «Имидж-fest «Наше время»
На базе санаторно-оздоровительного образовательного центра «Лазурный» 16 июля пройдет фестиваль «Имидж-fest «Наше время». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Участниками Фестиваля станут более 200 человек из числа лидеров и активистов детских общественных организаций Нижегородской области, - говорится в сообщении. - В программе Фестиваля запланирована работа интерактивных площадок по развитию имиджа детских общественных организаций региона.
Уже известно, что в основе площадок участников ждут мастер-классы по планированию деятельности, исполнение любимых песен под гитару в орлятском кругу и изготовление лэпбука «Моя детская организация». Также их ждет знакомство с современными трендами и формами работы с детьми и подростками.
ИСТОЧНИК KP.RU