В детском образовательном центре «Лазурный» пройдет фестиваль «Имидж-fest «Наше время»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-14T10:25:27+03:00

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На базе санаторно-оздоровительного образовательного центра «Лазурный» 16 июля пройдет фестиваль «Имидж-fest «Наше время». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Участниками Фестиваля станут более 200 человек из числа лидеров и активистов детских общественных организаций Нижегородской области, - говорится в сообщении. - В программе Фестиваля запланирована работа интерактивных площадок по развитию имиджа детских общественных организаций региона.

Уже известно, что в основе площадок участников ждут мастер-классы по планированию деятельности, исполнение любимых песен под гитару в орлятском кругу и изготовление лэпбука «Моя детская организация». Также их ждет знакомство с современными трендами и формами работы с детьми и подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU