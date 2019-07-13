СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-13T18:02:18+03:00

На Гребном канале собрались спортсменки по рыбной ловле из семи регионов страны

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Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин стартовал в Нижнем Новгороде 13 июля. На Гребном канале собрались спортсменки по рыбной ловле из семи регионов страны, передает пресс-служба облправительства со ссылкой на главу комитета по охране объектов животного мира региона Николая Бондаренко.

Специалист пояснил, что место проведения соревнований обусловлено разнорыбьем. Там можно поймать сорожку, плотву и щуку.

- Нижегородская область один из немногих регионов в России, где проходят соревнования во всех дисциплинах рыболовного спорта. Это ловля на мормышку и блесну со льда, донной и поплавочной удочками, спиннингом с берега и с лодок, ловля карпа, кастинг, - уточнил глава ведомства.

По словам участницы из Туапсе Юлии Игнатенко, рыбная ловля становится все более популярным видом спорта среди женщин.

- Вопреки сложившимся стереотипам, женщины тоже любят отдыхать на рыбалке. Это отличный способ расслабиться, - считает Юлия.

Отметим, что проведение соревнований поручено Федерации рыболовного спорта Нижегородской области и назначенное ею главной судейское коллегии.

ИСТОЧНИК KP.RU