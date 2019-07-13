ХК «Торпедо» вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону КХЛ

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-13T16:34:37+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к очередному сезону КХЛ, передает пресс-служба команды.

Сначала игроки проходят углубленное медицинское обследование в специализированном центре. А в понедельник, 15 июля, приступят к тренировкам на льду и в тренажерном зале.

Уточняется, что в столице Приволжья «торпедовцы» будут заниматься до начала чемпионата КХЛ, отлучившись на недельный предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

В первых тренировках будут участвовать вратари Николай Мольков, Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров; защитники Михаил Орлов, Денис Баранцев, Чарльз Геноуэй, Артем Аляев, Антон Волченков, Сергей Зборовский, Дмитрий Родионычев, Кирилл Меляков, Павел Медведев, Егор Огиенко; нападающие Джордан Шредер, Иван Бочаров, Дамир Жафяров, Павел Варфоломеев, Михаил Варнаков, Антон Шенфельд, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Веряев, Андрей Белевич, Виктор Шахворостов, Михаил Смолин, Герман Поддубный, Донат Стальнов, Михаил Есаян, Александр Гомоляко.

ИСТОЧНИК KP.RU