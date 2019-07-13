2019-07-13T16:34:37+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону КХЛ

Игроков ждет предсезонный турнир в Санкт-Петербурге
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к очередному сезону КХЛ, передает пресс-служба команды.

Сначала игроки проходят углубленное медицинское обследование в специализированном центре. А в понедельник, 15 июля, приступят к тренировкам на льду и в тренажерном зале.

Уточняется, что в столице Приволжья «торпедовцы» будут заниматься до начала чемпионата КХЛ, отлучившись на недельный предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

В первых тренировках будут участвовать вратари Николай Мольков, Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров; защитники Михаил Орлов, Денис Баранцев, Чарльз Геноуэй, Артем Аляев, Антон Волченков, Сергей Зборовский, Дмитрий Родионычев, Кирилл Меляков, Павел Медведев, Егор Огиенко; нападающие Джордан Шредер, Иван Бочаров, Дамир Жафяров, Павел Варфоломеев, Михаил Варнаков, Антон Шенфельд, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Веряев, Андрей Белевич, Виктор Шахворостов, Михаил Смолин, Герман Поддубный, Донат Стальнов, Михаил Есаян, Александр Гомоляко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородских предпринимателей обучат основам международного права
Крупный пожар на бывшем химзаводе в Дзержинске ликвидирован
Нижегородский Арсенал отметит свое 22-летие двумя новыми выставками
Городецкие полицейские задержали телефонного террориста
На территории завода химического оборудования в Дзержинске загорелся амбар
МЧС предупреждает о грозах и граде местами в Нижегородской области
Круглогодичный световой фонтан появится в Первомайске в 2019 году
Гендиректора выксунского предприятия наказали за задержку зарплаты
В Нижегородской области упали цены на картофель, капусту и лук
В Светлоярском парке подготовили 432 ямы под посадку деревьев
Девятнадцать учителей признаны лучшими в Нижегородской области
В выходные нижегородцев ожидает нежаркая и дождливая погода
Велодорожка появится в Канавинском сквере
Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде и-за ремонта на улице Бекетова
За ходом капитального ремонта в Нижегородской области теперь можно следить онлайн
В Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта из-за аварийных работ на улице Лескова
Участок дороги на улице Ошарской отремонтировали после обращения к Владимиру Панову
24 очага аварийности будет ликвидировано на дорогах Нижегородской области в 2019 году
Областной туристский слет работающей молодежи пройдет в Нижегородской области
50 ливневых колодцев будут отремонтированы в Советском районе Нижнего Новгорода
42 жителя Нижегородской области получили государственные награды
Состоялось заседание группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области
Пройти диспансеризацию нижегородцы могут вечером и в выходные дни
В Нижнем Новгороде откроется выставка «Сокровища музеев России»
В городских парках пройдут благотворительные концерты Нижегородского русского народного оркестра
Производство упаковочных липких лент создадут в Дзержинске
На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов
В план проекта «Безопасные и качественные дороги» включены дополнительные участки