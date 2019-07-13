2019-07-13T16:06:43+03:00
Происшествия

Крупный пожар на бывшем химзаводе в Дзержинске ликвидирован

На тушение пламени ушло три часа
Анастасия НАЗАРОВА
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Пожарные не допустили распространения пожара, произошедшего в амбаре на территории заброшенного химзавода в Дзержинске, на соседние постройки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание удалось ликвидировать к 14.10 13 июля.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что крупный пожар вспыхнул в отдельно стоящем амбаре на территории неработающего завода химического оборудования «Заря» на улице Лермонтова,20 в субботу в 11.10.

На момент прибытия на место первых пожарных происходило горение кровли по всей площади здания, а это 2,4 тысячи квадратных метров. Вследствие возгорания произошло полное обрушение кровли.

В Управлении МЧС уточнили, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 30 человек и девять единиц техники, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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