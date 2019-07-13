Городецкие полицейские задержали телефонного террориста

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-13T14:04:16+03:00

Теперь ему грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет

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32-летнего мужчину, сообщившего по телефону о ложной бомбе, задержали в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 10 июля в дежурную часть отдела полиции Заволжья поступил звонок о возможной угрозе одному из гидротехнических объектов региона. Полицейские незамедлительно отправились к указанному месту, однако, проведя обследование территории, никакого взрывчатого вещества не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность телефонного террориста. Им оказался 32-летний местный житель, который любит выпить. Он был судим и не один раз привлекался к административной ответственности.

Подозреваемого задержали. Мужчина признался, что сообщил о несуществующей бомбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за подобные деяния грозит штраф в размере 500-700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU