Городецкие полицейские задержали телефонного террориста
32-летнего мужчину, сообщившего по телефону о ложной бомбе, задержали в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вечером 10 июля в дежурную часть отдела полиции Заволжья поступил звонок о возможной угрозе одному из гидротехнических объектов региона. Полицейские незамедлительно отправились к указанному месту, однако, проведя обследование территории, никакого взрывчатого вещества не обнаружили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность телефонного террориста. Им оказался 32-летний местный житель, который любит выпить. Он был судим и не один раз привлекался к административной ответственности.
Подозреваемого задержали. Мужчина признался, что сообщил о несуществующей бомбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что за подобные деяния грозит штраф в размере 500-700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU