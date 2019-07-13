2019-07-13T13:13:30+03:00
Происшествия

На территории завода химического оборудования в Дзержинске загорелся амбар

Вследствие пожара обрушилась кровля на площади 2,4 тысячи квадратных метров
Анастасия НАЗАРОВА
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Крупный пожар произошел на одном из заброшенных заводов Дзержинска утром 13 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Уточняется, что информация о возгорании в отдельно стоящем ангаре на территории заброшенного завода химического оборудования «Заря» на улице Лермонтова,20 поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 11.10.

На момент прибытия на место первых пожарных происходило горение кровли по всей площади здания, а это 2,4 тысячи квадратных метров. Вследствие возгорания произошло полное обрушение кровли.

В Управлении МЧС уточнили, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Ликвидацией последствий пожара занимались 27 человек личного состава с привлечением восьми единиц техники.

- Дальнейшая информация уточняется, - говорится на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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