На территории завода химического оборудования в Дзержинске загорелся амбар
Крупный пожар произошел на одном из заброшенных заводов Дзержинска утром 13 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Уточняется, что информация о возгорании в отдельно стоящем ангаре на территории заброшенного завода химического оборудования «Заря» на улице Лермонтова,20 поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 11.10.
На момент прибытия на место первых пожарных происходило горение кровли по всей площади здания, а это 2,4 тысячи квадратных метров. Вследствие возгорания произошло полное обрушение кровли.
В Управлении МЧС уточнили, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Ликвидацией последствий пожара занимались 27 человек личного состава с привлечением восьми единиц техники.
- Дальнейшая информация уточняется, - говорится на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU