МЧС предупреждает о грозах и граде местами в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-13T12:35:56+03:00

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Грозы, ливни и град ожидаются местами в Нижегородской области и областном центре в ближайшие несколько часов 13 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Верхневолжское УГМС, такая погода сохранится до конца дня.

Из-за неблагоприятных погодных явлений повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня: могут повредиться линии электропередач, перестать работать некоторые объекты электроэнергии и другие объекты, не оборудованные громоотводом.

Вдобавок ко всему специалисты предупреждают о возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, из-за чего водителям следует быть предельно внимательными и осторожными.

МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома во время града, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также не следует парковаться рядом с такими объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU