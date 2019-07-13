МЧС предупреждает о грозах и граде местами в Нижегородской области
Грозы, ливни и град ожидаются местами в Нижегородской области и областном центре в ближайшие несколько часов 13 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Верхневолжское УГМС, такая погода сохранится до конца дня.
Из-за неблагоприятных погодных явлений повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня: могут повредиться линии электропередач, перестать работать некоторые объекты электроэнергии и другие объекты, не оборудованные громоотводом.
Вдобавок ко всему специалисты предупреждают о возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, из-за чего водителям следует быть предельно внимательными и осторожными.
МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома во время града, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также не следует парковаться рядом с такими объектами.
ИСТОЧНИК KP.RU