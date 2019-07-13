2019-07-13T11:22:59+03:00
Общество

Гендиректора выксунского предприятия наказали за задержку зарплаты

Прокуратура провели проверку по факту анонимного обращения
Анна МИГАЛОВА
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Генерального директора ООО «Птицекомплекс ВыксОВО» наказали за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Выксунская прокуратура провела проверку по анонимной жалобе о нарушении сроков выплаты зарплаты на местном предприятии. В ходе нее было установлено, что в мае и июне текущего года работодатель задерживал зарплату на один-три дня. При этом гендиректор не выплатил своим сотрудникам денежную компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты, что является нарушением норм трудового законодательства.

В итоге прокуратурой в отношении руководителя ООО «Птицекомплекс ВыксОВО» было вынесено постановление, внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, на положение по оплате труда предприятия был принесен протест.

На сайте областной прокуратуры отмечается, что ранее заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил прокурорам принимать исчерпывающие меры по защите трудовых прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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