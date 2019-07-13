2019-07-13T10:02:55+03:00
Общество

В Светлоярском парке подготовили 432 ямы под посадку деревьев

На следующей неделе там планируется заасфальтировать 800 кв. метров и выложить брусчатку
Анастасия НАЗАРОВА
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Работы по благоустройству Светлоярского парка в Сормовском районе ведутся в графике. Об этом заявил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, передает пресс-служба муниципалитета.

По словам главы районной администрации Дмитрия Сивохина, в парке снято две трети старого асфальта и бортового камня, обустроено 40% оснований из песка и щебня, демонтированы все опоры освещения, а также выложен бортовой камень на площади 1,7 тысячи квадратных метров и уложена брусчатка на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Вдобавок ко всему подготовлено 432 ямы под посадку деревьев.

Как уточнил чиновник, на следующей неделе предстоит заасфальтировать 800 квадратных метров, выложить брусчатку на площади 100 квадратных метров, установить уличные фонари и выкопать оставшиеся ямы под деревья.

Сдобняков добавил, что особенностью благоустройства Светлоярского парка является масштабная замена аварийных сухих деревьев на молодые ценные породы.

Напомним, в 2019 году на благоустройство территорий в Нижнем Новгороде предусмотрено почти 700 млн рублей. По поручению мэра Владимира Панова, завершить работы в парках и скверах надо до конца сезона отпусков, а новые пляжные зоны на Гребном канале и в Молитовском затоне открыть летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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