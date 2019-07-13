Девятнадцать учителей признаны лучшими в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-13T09:45:10+03:00

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Конкурс на присуждение премий лучшим учителям подошел к концу в Нижегородской области. По информации областного минобра, в этом году на почетное звание претендовали 180 педагогов, из которых в итоге победили 19.

Премию в размере 200 тысяч рублей за счет субсидий из федерального бюджета получили три учителя биологии, два учителя русского языка и литературы, три учителя иностранного языка, три учителя географии, три учителя истории и три учителя обществознания, а также учитель химии, учитель начальных классов, учитель экологии, учитель ИЗО и учитель физкультуры. Педагоги трудятся в школах Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса, Сокольского, Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского районов.

Гранты в размере 96 тысяч рублей из облбюджета получили 66 педагогов, из которых 18 работают в селах.

Первое место в рейтинге учителей городских школ заняла учитель биологии арзамасского лицея Алевтина Усачева, а лучшим среди сельских учителей стал Андрей Маринин, преподающий русский язык и литературу в Новомирской школе Вадского района.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что справиться с задачами опережающего социально-экономического развития Нижегородской области нельзя без высокого уровня образования.

ИСТОЧНИК KP.RU