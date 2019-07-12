2019-07-12T15:30:53+03:00
Общество

В выходные нижегородцев ожидает нежаркая и дождливая погода

Но и солнышко иногда будет выглядывать из-за туч
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Настоящая июльская жара, если и придет этим летом в Нижегородскую область, то явно не в ближайшие выходные – прогноз синоптиков пока неутешителен. Об этом свидетельствует информация на сайте портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в пятницу, 12 июля, столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов днем и +11 градусов ночью. Небо периодически будут затягивать облака, местами возможны дожди.

В субботу, 13 июля, станет немного теплее – до +20 градусов Цельсия. Однако от дождей и тут никуда не деться – осадки будут временами выпадать в течение всего дня. В воскресенье, 14 июля, снова похолодает – до +18 градусов днем и +12 градусов ночью.

Зато на следующей неделе погода наконец-то начнет улучшаться – к четвергу разогреет до +25 градусов! Но сильной жары пока по-прежнему не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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