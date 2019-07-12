2019-07-12T14:20:15+03:00
Общество

Велодорожка появится в Канавинском сквере

Сейчас основание под новое мощение и велодорожку готово на 80%
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Канавинском сквере в Нижнем Новгороде этим летом планируется организовать велодорожку. Проект будет реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ход работ на этом участке проверил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На данный момент в сквере полностью демонтирована старая брусчатка и бордюры, - рассказал глава администрации Канавинского района Михаил Шаров. – Основание под новое мощение и велодорожку сейчас готово на 80%. Сейчас уже установили половину тротуарного бордюрного камня. Начали укладывать брусчатку и готовить грунт под посадку.

Довольно обширные планы у строителей и на следующую неделю. Там они уже готовы перейти к устройству клумбы.

- На следующей неделе планируется завершить установку тротуарных бордюров и подготовку основания под асфальт, - пообещал Михаил Шаров. - Укладку брусчатки планируется выполнить на 50%, также начнем работы по устройству клумбы.

К слову, в этом году на благоустройство территорий выделено почти на треть больше средств, чем в прошлом году. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было запланировано 516 миллионов рублей, а в этом году – 697 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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