2019-07-12T11:51:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта из-за аварийных работ на улице Лескова

Ограничения будут действовать 12 по 15 июля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде в связи с производством аварийных работ изменится движение общественного транспорта с 20:00 12 июля до 5:00 15 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- С 20:00 12 июля до 5:00 125 июля автобусы № 32, 68, 46, 67 и 75, следующие по маршруту от улицы Коломенской в сторону улицы Веденяпина, временно будут проходить по другому маршруту: улице Лескова, улице Янки Купалы, Южному шоссе, улице Веденяпина и далее по маршрутам, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – В обратном направлении автобусы будут проходить без изменений. В это же время движение троллейбусов № 2, 4 и 22 будет прекращено совсем.

Напомним, ранее сообщалось, что в эти же выходные изменится движение транспорта на Нижневолжской набережной из-за проведения мотофестиваля. Ограничения будут действовать с 21:00 12 июля до 3:00 15 июля.

Что касается общественного транспорта, то с 21.00 12 июля до 5.00 15 июля временно сократится путь следования автобуса № 87 до улицы Широкой и временно прекратится движение автобусов № 5

ИСТОЧНИК KP.RU

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