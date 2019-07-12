Участок дороги на улице Ошарской отремонтировали после обращения к Владимиру Панову

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-12T10:41:57+03:00

В этом году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать более 230 тысяч квадратных метров дорог

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В Советском районе Нижнего Новгорода отремонтировали участок дороги у дома № 88 по улице Ошарской. Сделано это было после обращения местных жителей к главе города Владимиру Панову. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Ямочный ремонт на территории района производится в соответствии с планом. На данный момент пройдено уже больше 10 тысяч квадратных метров дорог, - отметил глава администрации Советского района Владимир Исаев. – В этом году мы активно работаем с обращениями граждан, поэтому в приоритете оказываются именно выбранные нижегородцами участки.

На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены на улицах Кузнечихинская, Западная, Рыбинская, Уссурийская и Ижорская. Также была отремонтирована дорога от улицы Академика Сахарова к деревне Кузнечиха. Кроме того, за последние дни ремонтные работы были проведены на улицах Генерала Ивлиева, Героя Быкова, Штеменко и Ошарской.

ИСТОЧНИК KP.RU