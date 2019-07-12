2019-07-12T09:27:43+03:00
Общество

24 очага аварийности будет ликвидировано на дорогах Нижегородской области в 2019 году

Работы ведутся в семи районах
Валерия ГРОМОВА
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24 места концентрации дорожно-транспортных происшествий будет ликвидировано на дорогах Нижегородской области в 2019 году. Сейчас работы ведутся в Богородском, Борском, Балахнинском, Володарском, Городецком, Кстовском и Павловском районах, сообщает пресс-служба облправительства.

На конкретных участках появятся дорожные знаки, в том числе и «Обгон запрещен», «Опасный поворот», а также информационные аншлаги, которые будут указывать на опасный участок. Помимо этого, будет нанесена разметка, укреплены обочины и улучшены линии освещения.

В 2018 году наибольшее количество очагов аварийности было выявлено на трассе РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород.

- Очаги аварийности берутся в работу сразу, не дожидаясь подведения статистики. И уже в этом году, по данным ГИБДД, аварийность на загородных автодорогах снизилась на 50%, - резюмировал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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