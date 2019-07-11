Областной туристский слет работающей молодежи пройдет в Нижегородской области
Областной туристский слет работающей молодежи пройдет с 12 по 14 июля в районе поселка Черенино, на правом берегу реки Троца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ребята будут соревноваться в нескольких номинациях: спортивное ориентирование и туризм. Также участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в преодолении вело-, пешеходных и водных дистанций, туристско-краеведческих маршрутов, жумаринге, пляжном волейболе и перетягивании каната.
Жюри определит лучшую «визитную карточку» команды, блюдо, организацию быта в полевых условиях, а также выберет оригинальные плакаты и стенгазеты.
Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Социальная активность», который входит в национальный проект «Образование». Организаторами слета выступают министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с центром детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области и администрацией городского округа города Чкаловск.
ИСТОЧНИК KP.RU