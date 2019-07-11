Областной туристский слет работающей молодежи пройдет в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-11T18:38:52+03:00

В программу мероприятия войдут соревнования по спортивному ориентированию и туризму

Изменить размер текста: A A

Областной туристский слет работающей молодежи пройдет с 12 по 14 июля в районе поселка Черенино, на правом берегу реки Троца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ребята будут соревноваться в нескольких номинациях: спортивное ориентирование и туризм. Также участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в преодолении вело-, пешеходных и водных дистанций, туристско-краеведческих маршрутов, жумаринге, пляжном волейболе и перетягивании каната.

Жюри определит лучшую «визитную карточку» команды, блюдо, организацию быта в полевых условиях, а также выберет оригинальные плакаты и стенгазеты.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Социальная активность», который входит в национальный проект «Образование». Организаторами слета выступают министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с центром детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области и администрацией городского округа города Чкаловск.

ИСТОЧНИК KP.RU