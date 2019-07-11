50 ливневых колодцев будут отремонтированы в Советском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-11T18:34:32+03:00

В этом году будет восстановлено 40 000 квадратных метров дорожного полотна ямочным ремонтом

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В этом году в Советском районе Нижнего Новгорода планируется восстановить 50 ливневых колодцев и 40 000 квадратных метров дорожного полотна с помощью ямочного ремонта. Об этом сообщил глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Сегодня руководитель района проверил работу подрядной организации по ремонту ливневых колодцев на улице Богородского. Колодцы здесь были установлены десять лет назад, и они уже стали проваливаться. Сегодня подрядная организация поднимает эти колодцы и ставит новые прокладочные кольца на плиты.

Напомним, что в этом году кампания по ямочному ремонту в Нижнем Новгороде должна затронуть более 230 000 квадратных метров автомобильных дорог и тротуаров. Мэр города Владимир Панов заявил о необходимости более жесткого контроля за подрядными организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU