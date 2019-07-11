42 жителя Нижегородской области получили государственные награды

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-11T18:06:09+03:00

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В четверг, 11 июля, в музее-усадьбе Рукавишниковых прошло вручение государственных, ведомственных и региональных наград жителям Нижегородской области за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд. Наград были удостоены 42 нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- За каждой наградой стоит уникальная человеческая судьба. Сегодня среди награжденных как никогда много людей, связанных с нижегородской промышленностью. Это не случайно, Нижегородская область - один из важнейших индустриальных центров Российской Федерации. Наша область активно участвует в национальных проектах, развивает современные технологии, всегда ставит перед собой высокие планки и достигает их. Вручая высокие награды, мы подтверждаем важность труда каждого человека для достижения общего успеха, - прокомментировал награждение заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, в мае почетным знаком «Родительская слава» и премией Нижегородской области «Нижегородская семья» были удостоены 10 нижегородских семей и 10 родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU