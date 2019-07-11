Состоялось заседание группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-11T17:58:32+03:00

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В среду, 10 июля, состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств правительства Нижегородской области, силовых структур региона, а также ведущих нижегородских вузов.

Заместитель руководителя управления Роскомнадзора по ПФО Татьяна Павельева сообщила, что ежедневный мониторинг информационного пространства по общественно-политической обстановке показывает низкий уровень напряженности в Нижегородской области.

Начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования министерства образования Нижегородской области Игорь Захаров рассказал об организации мероприятий, направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии терроризма. Для воспитания толерантности нижегородские вузы проводят мероприятия, которые учат ориентироваться в культурном многообразии региона, понимать ценности других национальностей, что формирует уважительное отношение к представителям различных этносов.

На заседании был представлен контент-анализ нижегородских СМИ по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. В общей сложности в I полугодии 2019 года этой теме было посвящено 346 материалов: в печатных СМИ - 32 публикации; в региональных телекомпаниях – 22 видеосюжета; в информагентствах и на сайтах районных газет – 292 сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU