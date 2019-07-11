Пройти диспансеризацию нижегородцы могут вечером и в выходные дни

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-11T17:52:12+03:00

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Начиная с 6 мая 2019 года, рассказывать нижегородцам о диспансеризации должны не только врачи, но и специалисты страховых компаний. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области и Нижегородском областном центре медицинской профилактики.

Согласно новому закону, всех, кто должен пройти медицинский осмотр, они должны оповещать не реже, чем один раз в квартал.

Для того чтобы все нижегородцы смогли попасть на прием к врачу, в поликлиниках проявились дополнительные часы специалистов: в рабочие дни с 18.00 до 20.00, а также по субботам. Кроме того, все работающие нижегородцы имеет право на один оплачиваемый выходной день для прохождение диспансеризации. А если вам осталось пять лет дол пенсии, то вам работодатель обязан вам предоставить два оплачиваемых дня.

Напомним, пройти диспансеризацию можно один раз в три года гражданам от 18 до 39 лет, а после 40 лет – ежегодно. При этом, в 14 возрастных группах: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37 и 38 лет проводится профилактический медицинский осмотр. А пациенты с впервые выявленными хроническими заболеваниями берутся на диспансерное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU