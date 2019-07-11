В Нижнем Новгороде откроется выставка «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-11T17:31:09+03:00

Экспозиция стала стала самой востребованная выставкой живописи России в прошлом году

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С 1 августа по 15 сентября 2019 года в Нижегородском государственном художественном музее в рамках национального проекта «Культура» пройдет передвижная экспозиция «Сокровища музеев России», созданная Патриаршим советом по культуре при участии Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». Генеральным партнером в Нижнем Новгороде является проект «Россия – моя история». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут увидеть полотна Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и других художников, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Для посетителей предусмотрена насыщенная экскурсионная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком «Россия моя история» и Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ «РОСИЗО».

ИСТОЧНИК KP.RU