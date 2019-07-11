В городских парках пройдут благотворительные концерты Нижегородского русского народного оркестра
В нижегородских парках можно не только погулять, но послушать живую музыку и профессиональных музыкантов. Радовать нижегородцев будет Нижегородский государственный русский народный оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Выступления музыкантов пройдут 14, 19 и 21 июля в парке имени 1 Мая и Центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района.
14 июля в 14.00 оркестр выступит на сцене в парке имени 1 Мая с программой «Музыка кино».
19 июля в 18.00 услышать выступление оркестра можно будет на центральной площади Автозаводского парка. Здесь музыканты сыграют программу «Музыка эстрады и кино».
21 июля в 16.00 оркестр снова выступит в парке имени 1 Мая с программой «Променад – концерт».
Вход на все концерты свободный.
СПРАВКА КП
Нижегородский государственный русский народный оркестр создан в 1991 году на базе студенческого коллектива Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Организатором, художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист России, профессор Виктор Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU