В городских парках пройдут благотворительные концерты Нижегородского русского народного оркестра

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-11T17:07:23+03:00

Послушать живую музыку можно будет 14, 19 и 21 июля

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В нижегородских парках можно не только погулять, но послушать живую музыку и профессиональных музыкантов. Радовать нижегородцев будет Нижегородский государственный русский народный оркестр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Выступления музыкантов пройдут 14, 19 и 21 июля в парке имени 1 Мая и Центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района.

14 июля в 14.00 оркестр выступит на сцене в парке имени 1 Мая с программой «Музыка кино».

19 июля в 18.00 услышать выступление оркестра можно будет на центральной площади Автозаводского парка. Здесь музыканты сыграют программу «Музыка эстрады и кино».

21 июля в 16.00 оркестр снова выступит в парке имени 1 Мая с программой «Променад – концерт».

Вход на все концерты свободный.

СПРАВКА КП

Нижегородский государственный русский народный оркестр создан в 1991 году на базе студенческого коллектива Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Организатором, художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист России, профессор Виктор Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU