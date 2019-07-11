2019-07-11T15:46:23+03:00
Политика

На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов

Всего же документы на выдвижение подали 35 кандидатов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

На дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов: двое от ЛДПР и пять от «Единой России». Об этом сообщает городская избирательная комиссия.

- По данным на 10 июля, территориальные избирательные комиссии Ленинского, Московского и Сормовского районов о своем выдвижении в качестве кандидатов депутаты городской Думы уведомили 35 человек, - сообщила председатель Горизбиркома Марина Мамонова.

Избирательными объединениями были выдвинуты 18 человек: четыре человека от НРО ЛДПР, 1 человек – от НРО КПРФ, пять человек – от «Российской партии пенсионеров за справедливость», пять человек от «Единой России», три человека от партии «Яблоко». Еще 17 кандидатов подали документы в порядке самовыдвижения. На сегодняшний день избирательной комиссией зарегистрированы семь кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В план проекта «Безопасные и качественные дороги» включены дополнительные участки
В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего рецидивиста, срывавшего ювелирные украшения с женщин
В Арзамасе погиб пенсионер, врезавшись в дерево
В Нижегородском районе высадили больше 50 тысяч цветов
В Нижний Новгород привезут икону с частицей мощей Николая Чудотворца
Движение транспорта ограничат на улице Бекетова
Нижегородские туристы смогут купить билеты на дополнительные поезда в южном направлении
Семнадцать кандидатов допущены к очному этапу отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Еще 14 квартир для детей-сирот закупят в Нижегородской области
Нижний Новгород выдвинут на право проведения Всемирных игр ТАФИСА-2024
Сергей Федоров занял пост директора департамента финансов Дзержинска
Пятикилометровый участок трассы М-7 отремонтируют к октябрю в Воротынском районе
Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 28-летней матери двоих детей
Грабительница прямо в лифте сорвала цепочку с женщины-дворника
Экс-министр госимущества Нижегородской области снова предстанет перед судом
В лесочке около Шуваловского канала нашли скелет женщины
Количество жалоб на вывоз мусора в пяти районах Нижегородской области сократилось на 85%
В парке Пушкина началась реконструкция площадки для выгула собак
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
На месте аварийных домов в Арзамасе построят Центр культурного развития
Игровой комплекс на Молодежном проспекте оборудуют интернетом и системой видеонаблюдения