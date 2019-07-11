На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-11T15:46:23+03:00

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На дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов: двое от ЛДПР и пять от «Единой России». Об этом сообщает городская избирательная комиссия.

- По данным на 10 июля, территориальные избирательные комиссии Ленинского, Московского и Сормовского районов о своем выдвижении в качестве кандидатов депутаты городской Думы уведомили 35 человек, - сообщила председатель Горизбиркома Марина Мамонова.

Избирательными объединениями были выдвинуты 18 человек: четыре человека от НРО ЛДПР, 1 человек – от НРО КПРФ, пять человек – от «Российской партии пенсионеров за справедливость», пять человек от «Единой России», три человека от партии «Яблоко». Еще 17 кандидатов подали документы в порядке самовыдвижения. На сегодняшний день избирательной комиссией зарегистрированы семь кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.

ИСТОЧНИК KP.RU