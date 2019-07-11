2019-07-11T15:09:26+03:00
Общество

В план проекта «Безопасные и качественные дороги» включены дополнительные участки

Это удалось сделать благодаря сэкономленным на конкурсах средствах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В план реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области включили дополнительные участки. Это удалось сделать за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведенных торгов. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

- В план ремонта на 2019 год дополнительно включены 6 километров автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе и участки дороги Лысково - Княгинино протяженностью 6,3 километра, - говорится в сообщении.

Кстати, всего в этом году в Нижегородской области заключено 40 контрактов по ремонту дорог на общую сумму 5 миллиардов 123 миллиона рублей. Экономия по проведенным конкурсам составила 204,6 миллионов рублей.

- В настоящий момент работы по нацпроекту уже выполнены на треть, мы идем в графике, критических замечаний к подрядчикам нет, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. - Все работы по укладке асфальта должны завершиться к 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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