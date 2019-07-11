2019-07-11T14:01:43+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего рецидивиста, срывавшего ювелирные украшения с женщин

Сейчас установлена его причастность уже к девяти нападениям
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего рецидивиста, нападавшего на женщин и срывавшего с них ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, в период с мая по июнь на территории Автозаводского района было зарегистрировано сразу два нападения на женщин. И везде преступник действовал по одной схеме: применяя к женщинам насилие, он срывал с них украшения и скрывался. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных действий удалось выяснить, что к совершению этих преступлений причастен один человек. Вскоре его удалось задержать. Им оказался 41-летний рецидивист, недавно освободившийся из тюрьмы. Сразу после освобождения он проживал в хостеле, где его и задержали.

В ходе допроса выяснилось, что может быть причастен к совершению еще девяти аналогичных преступлений. Свою причастность к этим преступлениям мужчина не отрицает. В настоящее время он арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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