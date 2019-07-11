2019-07-11T13:03:50+03:00
Происшествия

В Арзамасе погиб пенсионер, врезавшись в дерево

К моменту гибели мужчина имел 47-летний водительский стаж
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Страшной трагедией закончилась очередная поездка по родному Арзамасу для 85-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Примерно в половине седьмого вечера 10 июля 85-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево, - говорится в сообщении. – Трагедия произошла в районе дома № 12 по улице Чехова. Известно, что водительский стаж мужчины составлял 47 лет. В результате аварии, сам водитель погиб на месте. Его пассажир получил незначительные травмы.

В настоящее время все обстоятельства трагедии еще выясняются. Всего же за прошедшие сутки на территории Нижегородской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 21 человек получил травмы. На территории самого Нижнего Новгорода произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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