В Нижегородском районе высадили больше 50 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-11T12:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода этим летом высадили больше 50 тысяч цветов. Благодаря этому большие цветочные композиции появились почти на всех центральных улицах города. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.

- Цветочные композиции состоят из петуний, цинерарий, лобулярий, бархатцев, кохий и бегоний, - отметил Максим Смертин. - Теперь цветы в городских клумбах напоминают жителям о красоте природы и о том, что ее необходимо беречь.

Как сообщается, цветочные композиции появились в прямоугольном партере и на бордюрах вдоль центрального тротуара на площади Горького, в разделительном газоне напротив дома № 80/1 на улице Горького, перед зданием театра драмы на площади Театральной и у дома № 1 на улице Минина.

Напомним, в период с 15 мая по 12 июня в рамках проекта «Цветущий город» в Нижнем Новгороде было высажено около тысячи многолетних и однолетних растений.

ИСТОЧНИК KP.RU