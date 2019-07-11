2019-07-11T12:19:16+03:00
Общество

В Нижний Новгород привезут икону с частицей мощей Николая Чудотворца

Здесь святыня пробудет с 15 июля по 15 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Настоящим подарком для всех верующих станет прибытие в один из нижегородских храмов иконы с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.

- С 15 июля по 15 августа по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих в нижегородском храме в честь иконы Божией Матери Казанской будет пребывать икона с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, - говорится в сообщении Нижегородской митрополии. – Торжественная встреча святыни состоится 15 июля в 11:00.

При этом все время пребывания святыни в Нижнем Новгороде перед иконой ежедневно будут совершаться молебны. По будням они будут проходить в 11:00, а по субботам и воскресеньям – сразу после окончания Божественной литургии.

Напомним, с 15 июля по 15 августа икона будет находиться по адресу Зеленский съезд, дом 1. Храм открыт для посещения с 8:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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