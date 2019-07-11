2019-07-11T12:09:05+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат на улице Бекетова

Ограничения будут связаны с проведением строительных работ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Жителям улицы Бекетова теперь стоит тщательнее планировать свой маршрут – совсем рядом с ними будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- В связи с проведением строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта на участке улицы Бекетова между домами № 32 и 34 с 20:00 12 июля до 5:00 15 июля, - говорится в сообщении. – Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с проведением мотофестиваля «Moto Family Days» будет ограничено движение по Нижневолжской набережной. Причем ограничение это будет действовать с 21:00 12 июля до 3:00 15 июля на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой. В это же время будут введены некоторые ограничения и на прилегающих улицах. Так что, отправляясь в поездку в эти выходные, стоит внимательнее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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