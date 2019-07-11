Нижегородские туристы смогут купить билеты на дополнительные поезда в южном направлении

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-11T09:54:16+03:00

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Нижегородские туристы смогут приобрести билеты на дополнительные поезда в южном направлении в августе 2019 года. Решение о введение дополнительных поездов принято для обеспечения повышенного спроса пассажиров, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, пассажирский поезд № 544/543 сообщением Адлер - Нижний Новгород отправится из Адлера 16 августа в 20.59 и приедет в столицу Приволжья 19 августа в 08.20.

В свою очередь поезд № 559/560 сообщением Нижний Новгород - Анапа отправится из приволжской столицы 20 августа в 00.10 и прибудет в Анапу 21 августа в 20.10.

Отметим, что купить билеты на поезда, в том числе дополнительные, можно в вокзальных кассах, официальном портале ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU